Кредит, преемник, НАТО: что еще Путин и Лукашенко обсудят в Москве У белорусского лидера есть немало тем для разговора с российским лидером, встреча запланирована на 24 мая

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Александр Лукашенко, Владимир Путин

Жизненной энергии Александра Григорьевича можно только позавидовать. Еще совсем недавно на Дне Победы в Москве он явно недомогал, покинул российскую столицу сразу после парада, грустно пошутил, что «умирать надо дома». В Минске не присутствовал даже на Дне национальных символов. Но после недельного отсутствия, которое в СМИ связывали с операцией, быстро вернулся к своим обязанностям. Сейчас он даже летит в Москву, чтобы, видимо, обсудить то, что по объективным причинам не смог сделать две недели назад.

Какие у Лукашенко вопросы к России

Встречаясь со своим послом в Москве Дмитрием Крутым, которого Лукашенко даже называл в числе своих возможных преемников, белорусский президент определил цель своего нового прилета в Россию: по его мнению, сохраняются вопросы, которых «в наших отношениях просто не должно быть». Собственно, вопросы, которые Лукашенко системно решает в Москве, не являются государственной тайной. Обычно речь идет о новых кредитах, поставках энергоносителей по внутрироссийским ценам и об открытии российского рынка для разнообразной белорусской продукции, конкурентоспособность которой растет как раз за счет нашего все дешевеющего сырья.

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Не удивительно, что баланс двусторонней торговли уже полностью выравнен. Притом, что прежде он был неизменно в пользу России. Но если Александр Григорьевич упоминает некоторые бюрократические проволочки, то это может означать только одно: не все полученные им посулы исполнены. А потому Батька решил снова действовать через Владимира Путина.

Вот только обещания, которые дает сам Лукашенко, как-то по-прежнему ими и остаются. Он так и не посетил Крым, который, как и иные новые российские территории, в Минске официально не признаны. Но если раньше Лукашенко отшучивался, что, мол новый статус полуострова не признают даже российские корпорации, то после открытия в Крыму отделения «Сбера» и основа для такого элегантного ухода от конкретного ответа исчезла.

Зачем Лукашенко «Искандеры»

Впрочем, и у его российских собеседников могут возникнуть вполне актуальные вопросы. В частности, не может не интриговать пассаж Лукашенко о том, что Белоруссии никто не угрожает. В связи с этим он призвал своих соотечественников работать спокойно и по мере сил улучшать демографию. Особенно интересно его упоминание о контактах с неназванными западными собеседниками, которые, дескать, его заверили, что ни поляки, ни украинцы «в Белоруссию не зайдут».

Конечно, правильно внушать жителям республики уверенность в завтрашнем дне. Однако вряд ли он не знает о многочисленных выходцах из республики, «змагарах», сражающихся в рядах ВСУ и грозящих скоро вернуться на родину с оружием в руках. К тому же не понятно тогда, зачем Александр Григорьевич долго просил разместить в Белоруссии наши «Искандеры». А теперь речь идет о подготовке площадок для перемещения туда же нашего ядерного оружия и театра военных действий.

Если безопасности страны ничего не угрожает, зачем обеспечивать ее за счет таких эффективных вооружений. И тем более не ясно, какие западные собеседники раздают белорусам гарантии, внушающие Лукашенко такую уверенность.

Игра вокруг фигуры Романа Протасевича

Заявление украинского генерала Кирилла Буданова о том, что депутат Верховной рады Евгений Шевченко общался с Александром Лукашенко, было с полным основанием воспринято как информационная провокация. Но неожиданно пищу разного рода конспирологам дала история с осуждением и быстрым помилованием некогда несгибаемого оппозиционера, экс-редактора издания NEXTA Романа Протасевича.

Фото: Наталья Таланова/ТАСС Роман Протасевич

Возникла даже версия, что в момент недомогания президента взяли верх силовики, пробившие Протасевичу восемь лет заключения, но как только Лукашенко вернул себе все бразды правления, деятельно раскаявшийся оппозиционер был помилован вчистую. Причем этот жест и в самой Белоруссии восприняли как сигнал Западу и скрывающимся там оппозиционерам.

Естественно, эта история, да еще накануне визита Лукашенко в Москву, оживила разговоры о белорусской многовекторности. Тем более что и вопрос преемника только что горячо обсуждался. Считается, что старший сын Лукашенко, Виктор, и нынешний премьер Роман Головченко придерживаются четкой пророссийской ориентации. Однако в окружении президента хватает сторонников альтернативной политики, которая ныне дополняется и китайским вектором.

Словом, у Владимира Путина и Александра Лукашенко будет опять немало тем для углубленной беседы.