Жизненной энергии Александра Григорьевича можно только позавидовать. Еще совсем недавно на Дне Победы в Москве он явно недомогал, покинул российскую столицу сразу после парада, грустно пошутил, что «умирать надо дома». В Минске не присутствовал даже на Дне национальных символов. Но после недельного отсутствия, которое в СМИ связывали с операцией, быстро вернулся к своим обязанностям. Сейчас он даже летит в Москву, чтобы, видимо, обсудить то, что по объективным причинам не смог сделать две недели назад.
Какие у Лукашенко вопросы к России
Встречаясь со своим послом в Москве Дмитрием Крутым, которого Лукашенко даже называл в числе своих возможных преемников, белорусский президент определил цель своего нового прилета в Россию: по его мнению, сохраняются вопросы, которых «в наших отношениях просто не должно быть». Собственно, вопросы, которые Лукашенко системно решает в Москве, не являются государственной тайной. Обычно речь идет о новых кредитах, поставках энергоносителей по внутрироссийским ценам и об открытии российского рынка для разнообразной белорусской продукции, конкурентоспособность которой растет как раз за счет нашего все дешевеющего сырья.
Не удивительно, что баланс двусторонней торговли уже полностью выравнен. Притом, что прежде он был неизменно в пользу России. Но если Александр Григорьевич упоминает некоторые бюрократические проволочки, то это может означать только одно: не все полученные им посулы исполнены. А потому Батька решил снова действовать через Владимира Путина.
Вот только обещания, которые дает сам Лукашенко, как-то по-прежнему ими и остаются. Он так и не посетил Крым, который, как и иные новые российские территории, в Минске официально не признаны. Но если раньше Лукашенко отшучивался, что, мол новый статус полуострова не признают даже российские корпорации, то после открытия в Крыму отделения «Сбера» и основа для такого элегантного ухода от конкретного ответа исчезла.
Зачем Лукашенко «Искандеры»
Впрочем, и у его российских собеседников могут возникнуть вполне актуальные вопросы. В частности, не может не интриговать пассаж Лукашенко о том, что Белоруссии никто не угрожает. В связи с этим он призвал своих соотечественников работать спокойно и по мере сил улучшать демографию. Особенно интересно его упоминание о контактах с неназванными западными собеседниками, которые, дескать, его заверили, что ни поляки, ни украинцы «в Белоруссию не зайдут».
Конечно, правильно внушать жителям республики уверенность в завтрашнем дне. Однако вряд ли он не знает о многочисленных выходцах из республики, «змагарах», сражающихся в рядах ВСУ и грозящих скоро вернуться на родину с оружием в руках. К тому же не понятно тогда, зачем Александр Григорьевич долго просил разместить в Белоруссии наши «Искандеры». А теперь речь идет о подготовке площадок для перемещения туда же нашего ядерного оружия и театра военных действий.
Если безопасности страны ничего не угрожает, зачем обеспечивать ее за счет таких эффективных вооружений. И тем более не ясно, какие западные собеседники раздают белорусам гарантии, внушающие Лукашенко такую уверенность.
Игра вокруг фигуры Романа Протасевича
Заявление украинского генерала Кирилла Буданова о том, что депутат Верховной рады Евгений Шевченко общался с Александром Лукашенко, было с полным основанием воспринято как информационная провокация. Но неожиданно пищу разного рода конспирологам дала история с осуждением и быстрым помилованием некогда несгибаемого оппозиционера, экс-редактора издания NEXTA Романа Протасевича.
Возникла даже версия, что в момент недомогания президента взяли верх силовики, пробившие Протасевичу восемь лет заключения, но как только Лукашенко вернул себе все бразды правления, деятельно раскаявшийся оппозиционер был помилован вчистую. Причем этот жест и в самой Белоруссии восприняли как сигнал Западу и скрывающимся там оппозиционерам.
Естественно, эта история, да еще накануне визита Лукашенко в Москву, оживила разговоры о белорусской многовекторности. Тем более что и вопрос преемника только что горячо обсуждался. Считается, что старший сын Лукашенко, Виктор, и нынешний премьер Роман Головченко придерживаются четкой пророссийской ориентации. Однако в окружении президента хватает сторонников альтернативной политики, которая ныне дополняется и китайским вектором.
Словом, у Владимира Путина и Александра Лукашенко будет опять немало тем для углубленной беседы.