Красный Крест не может работать в Карабахе из-за нарушения перемирия

https://static.news.ru/photo/222c88d8-0bd5-11eb-9a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Появляющиеся сообщения о нарушении режима прекращения огня с обеих сторон конфликта в Нагорном Карабахе не позволяют начать работать на этой территории сотрудникам миссии Международного комитета Красного Креста, сообщила ответственная по связям с общественностью организации в регионе Этери Мусаелян.

Нейтральное посредничество не может вступить в силу, пока нет гарантии безопасности для сотрудников МККК, передаёт ТАСС.

Чтобы мы начали работать, нужно дождаться, чтобы соблюдался режим прекращения огня. С обеих сторон линии соприкосновения постоянно идут сообщения СМИ о том, что стреляют, есть жертвы, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, в результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.