https://static.news.ru/photo/def81dbe-d0a9-11e9-80ba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: .president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать вооружённый конфликт в Донбассе, потому что боится потерять избирателей.

Мотивы Зеленского озвучил украинский журналист Юрий Кот, его слова приводит издание «Аргументы недели» . Журналист отметил, что граждане Украины проголосовали за Зеленского, надеясь на окончание военного конфликта, однако президент «мира не даёт». По словам Кота, глава государства опасается, что избиратели уйдут от него к «партии мира» — «Оппозиционной платформе».

Ранее News.ru сообщал о намерении Владимира Зеленского провести встречу с представителями украинских СМИ, чтобы обсудить ситуацию со свободой слова в стране. Президент принял такое решение на фоне ситуации с телеканалом NewsOne. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд, чтобы аннулировать лицензию канала на вещание.