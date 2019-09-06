Президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать вооружённый конфликт в Донбассе, потому что боится потерять избирателей.
Мотивы Зеленского озвучил украинский журналист Юрий Кот, его слова приводит издание
Ранее News.ru сообщал о намерении Владимира Зеленского провести встречу с представителями украинских СМИ, чтобы обсудить ситуацию со свободой слова в стране. Президент принял такое решение на фоне ситуации с телеканалом NewsOne. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд, чтобы аннулировать лицензию канала на вещание.