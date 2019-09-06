Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: .president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать вооружённый конфликт в Донбассе, потому что боится потерять избирателей.

Мотивы Зеленского озвучил украинский журналист Юрий Кот, его слова приводит издание «Аргументы недели». Журналист отметил, что граждане Украины проголосовали за Зеленского, надеясь на окончание военного конфликта, однако президент «мира не даёт». По словам Кота, глава государства опасается, что избиратели уйдут от него к «партии мира» — «Оппозиционной платформе».

Ранее News.ru сообщал о намерении Владимира Зеленского провести встречу с представителями украинских СМИ, чтобы обсудить ситуацию со свободой слова в стране. Президент принял такое решение на фоне ситуации с телеканалом NewsOne. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд, чтобы аннулировать лицензию канала на вещание.

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