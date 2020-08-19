Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

https://static.news.ru/photo/a3588a9c-e24a-11ea-9aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал свои цели. Соответствующая резолюция была одобрена на заседании центра.

Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления в Республике Беларусь политического кризиса и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического строя, — цитирует сообщение РИА Новости.

В документе также отмечается, что на президентских выборах были зафиксированы многочисленные нарушения избирательного законодательства. С момента начала избирательной кампании по политическим мотивам были задержаны и арестованы более семи тысяч граждан Белоруссии.

Правоохранительные органы применяли к участникам акций недопустимое насилие, что привело к человеческим жертвам. По отношению к задержанным применялись пытки. Народ утратил доверие к действующей власти и требует её отставки, — говорится в сообщении.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам.

Как писал NEWS.ru, бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике.