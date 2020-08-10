Тихановская отказалась участвовать в протестах

https://static.news.ru/photo/642827f2-db19-11ea-b362-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что политик не будет принимать участия в акциях протеста. Таким образом в штабе хотят избежать провокаций.

Представитель кандидата отметила, что такое решение было принято командой, а Тихановская приняла общую позицию.

Команда приняла решение, что её появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдёт. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению, — передаёт РИА Новости.

Красулина отметила, что из-за провокаций кандидат может оказаться «рядом со своим мужем» (он находится в СИЗО), а политик не хотела бы этого.

Накануне Тихановская подала в Центризбирком республики жалобу на результаты голосования. Она требует признать итоги выборов президента недействительными.

Согласно уточнённым данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов. За Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Результаты других кандидатов — Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня — не превышают 2%. Опираясь на данные своего штаба, Тихановская утверждает, что именно она победила на выборах главы государства.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты, писал NEWS.ru.