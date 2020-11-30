Колесникова рассказала о жизни в белорусском СИЗО

https://static.news.ru/photo/ff651a14-330b-11eb-96f2-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Лидер оппозиции Белоруссии Мария Колесникова рассказала представителям СМИ о своём пребывании в СИЗО. Условия содержания арестантов она назвала относительно неплохими.

Условия, судя по всему, как в обычной, постсоветской тюрьме. Персонал и администрация абсолютно корректны и вежливы, — цитирует Колесникову портал TUT.by.

Она пояснила, что вместе с ещё двумя арестантами содержится в шестиместной камере. Их ежедневно выводят на прогулку, раз в неделю арестованные могут принять душ.

Колесникова пожаловалась, что администрация СИЗО игнорирует её просьбы о медицинском осмотре. Кроме того, она отметила, что существует проблема с письмами — их задерживают, а некоторые и вовсе не пропускают.

Оппозиционер отметила, что воспринимает происходящее как новый опыт. При этом добавила, что за всё время пребывания в СИЗО с ней не провели ни одного следственного мероприятия по предъявленным обвинениям и по заявлениям защитников, которые настаивают на возбуждении уголовного дела о похищении и угрозах со стороны следователей.

В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Колесникова была задержана в начале сентября. Согласно заявлению властей, двое соратников вытолкнули её из машины, когда «прорывались» через границу на Украину. «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову. По словам самой Колесниковой, её хотели заставить покинуть страну, но она порвала свой паспорт. 16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти. Ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что Колесникова назвала условия, на которых готова общаться с Лукашенко: на свободе, добровольно и с чётко определёнными целями. Предложенную президентом конституционную реформу она раскритиковала, заявив, что Лукашенко хочет одурачить народ и остаться у власти.