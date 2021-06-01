«Гарант безопасности»: экс-президент Армении об отношении к России

https://static.news.ru/photo/ef1cd01a-c2bd-11eb-8b15-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: facebook.com/Robertkocharyan

Большинство жителей Армении считают Россию единственным гарантом безопасности перед лицом растущего влияния Турции в регионе. Такое мнение высказал бывший президент Армении Роберт Кочарян в интервью российскому телеканалу РБК, вышедшем в эфир во вторник.

Мои ощущения, что всё-таки подавляющая часть нашего общества продолжает относиться к России как основному гаранту безопасности в этом регионе, как единственной стране, способной противостоять турецкой экспансии в этом регионе, — сказал Роберт Кочарян.

По его словам, сейчас все понимают, что некоторые акценты изменились. В частности, экс-президент сказал, что Турция заявляет о своих возросших возможностях, а единственной страной, способной ограничить это влияние, остаётся Россия.

Итоги назначенных на 20 июня в Армении досрочных парламентских выборов продемонстрируют отношение армянского общества к геополитической ориентации страны, считает Кочарян. «Выборы покажут», — сказал политик, отвечая на вопрос об отношении к России в Армении.

Мне кажется, что подавляющая часть общества пока непреклонна в восприятии России, — добавил он.

Кочарян является лидером и кандидатом в премьеры предвыборного блока «Армения», созданного в преддверии выборов в парламент.

Ранее политик заявил, что полномочия премьер-министра необходимо урезать. Это просто недопустимо, подчеркнул он, аргументировав свою позицию тем, что ни один глава государства не имел столько полномочий, сколько имеет глава правительства.