Киргизия отказалась от подписанных с Таджикистаном документов Замглавы МИД Таджикистана Имоми: Киргизия отказалась от ранее подписанных документов

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Содик Имоми

В ходе переговоров по делимитации границ Киргизия отказалась от ранее подписанных документов, заявил замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми. По его словам, Бишкек нередко дезавуирует предыдущие договоренности, а реализует только в той части, где ему это выгодно, передает Sputnik Таджикистан.

Все это приводит к нагнетанию обстановки на границе. К сожалению, в последние годы это приобретает системный характер, — подчеркнул Имоми.

Он добавил, что акт агрессии Бишкека в отношении Таджикистана планировался заранее.

В пресс-службе киргизского МИД сделали аналогичное заявление. По словам ее представителей, именно Вооруженные силы Таджикистана заранее планировали нападение на Киргизию. В ведомстве отметили, что обвинения со стороны Душанбе в агрессии являются «ничтожной попыткой перекинуть ответственность за совершенные преступления».

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, но на следующий день киргизская погранслужба заявила об обстрелах со стороны Таджикистана. Под огнем оказались позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо.