Экс-депутат Рады оценил предвыборную программу Арестовича Бывший депутат рады Килинкаров: предвыборная программа Арестовича неактуальна

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Предвыборная программа экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича не подойдет для разрешения российско-украинского кризиса, сообщил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Россию волнует тема глобальной безопасности, а тезисы Арестовича ее не затрагивают.

Пункты его программы были актуальны до начала СВО и такого количества жертв. Россия уже выдвинула свои требования США, где все четко обозначено. Конечная цель — не Украина, это лишь промежуточный этап. Конечная цель — безопасность Российской Федерации, — отметил Килинкаров.

Экс-депутат рассказал, что желание Арестовича участвовать в политической жизни Украины еще не значит, что он действительно будет в ней фигурировать. Он также усомнился, что политик будет баллотироваться в президенты.

Мне кажется, Арестович не будет принимать полноценного участия в выборах. Озвучивание программы — пока только заявка, — резюмировал Килинкаров.

Арестович опубликовал свои предложения по политическим, социальным и экономическим преобразованиям, которые, по его мнению, необходимо провести в стране. Среди прочего он считает, что Киев должен отказаться возвращать вошедшие в состав России территории силовым путем в обмен на членство в НАТО.

Ранее Арестович иронично заявил, что Киеву необходимо отправлять в зону боевых действий только украиноязычных граждан, а русскоязычных лишить «священного права» бороться за страну. Он добавил, что всех граждан, говорящих по-русски, следует оставить в тылу «стыдиться». Так он отреагировал на запреты русского языка на Украине.