«Всех на хер»: Арестович посмеялся над запретами русского языка на Украине Арестович предложил запретить русскоязычным украинцам участвовать в конфликте

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Киеву необходимо отправлять в зону боевых действий только украиноязычных граждан, а русскоязычных лишить «священного права» бороться за страну, иронично заявил в эфире YouTube-канала «Головин» экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он добавил, что всех граждан, говорящих по-русски, следует оставить в тылу «стыдиться».

Ну так если на фронт отправляют за русский язык, то давайте уже доведем ситуацию до логического завершения. Пусть воюют только украиноязычные. Русскоязычные, как недолюди иноязычные, не должны иметь священного права воевать за Украину. Их надо лишить этого права. Пусть сидят в тылу и стыдятся, что они не герои. <...> Следующий тогда логический шаг — может быть, открыть границы для них, чтобы они, такие гады, уехали отсюда? Пусть, сволочи, уезжают, они недостойны жить на Украине и возить наших светлых пассажиров, поэтому, я думаю, всех на хер с Украины, — пошутил политик.

Таким образом Арестович отреагировал на скандал в Киеве. Инцидент произошел 26 октября. Во время поездки пассажирки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти с русского языка на украинский. Мужчина попросил женщин покинуть машину и отменить заказ. В итоге поездку отменил сам водитель. Пассажирки пожаловались в службу поддержки агрегатора Bolt, после чего мужчину уволили. Кроме того, компания навсегда заблокировала лицензию водителя.