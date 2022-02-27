Киев сообщил о формировании легиона из иностранцев

Администрация президента Украины Владимира Зеленского заявила о создании военного подразделения, предназначенного для иностранных добровольцев. Согласно информации советника главы офиса президента Алексея Арестовича, желающих помочь ВСУ оказалось больше, чем предполагалось, поэтому украинские власти собираются разделить их на два легиона.

К нам идёт военная помощь из других стран. Сформирован иностранный легион для добровольцев из других стран, которых очень много, как бы два легиона не пришлось формировать, — сказал Арестович.

О наборе в иностранный легион Зеленский заявил сегодня утром. По словам президента, активная запись в спецотряд послужит «ключевым доказательством» поддержки Украины со стороны Запада, а «встать бок о бок» с украинцами могут все желающие. Он напомнил, что, согласно президентскому указу 2016 года, иностранцы могут служить в ВСУ и силах территориальной обороны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».