Киев проявил интерес к новой встрече «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/f87eab04-d323-11ea-93a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится к новой встрече в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и ФРГ).

Как передаёт ТАСС, заявление главы МИД прозвучало на брифинге 31 июля. Кулеба отметил, что Украина «заинтересована в этой встрече». Министр также традиционно заметил, что к выполнению других пунктов соглашения, достигнутого на саммите «четвёрки» в столице Франции, можно будет только после стабильного соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

28 июля второй президент Украины Леонид Кучма объявил о своём уходе с поста полномочного представителя Киева на переговорах по Донбассу. 30 июля стало известно, что его сменит первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Как писал NEWS.ru, новый полпред заявил, что готов идти на компромиссы, если это поспособствует достижению мира в Донбассе.