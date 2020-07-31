Киев проявил интерес к новой встрече «нормандской четвёрки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится к новой встрече в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и ФРГ).
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28 июля второй президент Украины Леонид Кучма объявил о своём уходе с поста полномочного представителя Киева на переговорах по Донбассу. 30 июля стало известно, что его сменит первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Как писал NEWS.ru, новый полпред заявил, что готов идти на компромиссы, если это поспособствует достижению мира в Донбассе.
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