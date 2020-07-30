Кравчук сообщил о готовности к компромиссу по Донбассу

https://static.news.ru/photo/f45653f2-d2e1-11ea-b063-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: president.gov.ua/facebook.com

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.

Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остаётся, — отметил политик в интервью РБК-Украина.

По его словам, он будет делать для этого всё, что сможет. В вопросе об особом статусе Донбасса, Кравчук собирается перейти к «конкретным действиям» от общих слов, которым отдавали предпочтение его предшественники в контактной группе.

Чтобы это было управление, которое принесёт пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли, — добавил экс-президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Леонид Кравчук согласился занять пост полномочного представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Он заявил, что принял это решение, так как хочет ускорить достижение мира в Донбассе. Кравчук добавил, что делать это он собирается «до последнего вздоха».