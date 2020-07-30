Кравчук согласился заменить Кучму в контактной группе по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился занять пост полномочного представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
В видеообращении, которое
Ранее пост полпреда в контактной группе со стороны Киева занимал Леонид Кучма — второй президент Украины. Как писал NEWS.ru, 28 июля он заявил о том, что покидает свою должность, пообещав делиться опытом с переговорщиками. В качестве преемника Кучмы Зеленский также рассматривал вице-премьера Алексея Резникова.
За конструктивный подход, который Кучма демонстрировал на переговорах по урегулированию конфликта, его поблагодарили власти самопровозглашённой Донецкой народной республики.
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