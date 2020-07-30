Кравчук согласился заменить Кучму в контактной группе по Донбассу

https://static.news.ru/photo/0d5af4d8-d25c-11ea-8d15-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился занять пост полномочного представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

В видеообращении, которое транслировал телеканал «Украина-24», бывший украинский лидер заявил, что принял это решение, так как хочет ускорить достижение мира в Донбассе. Кравчук добавил, что делать это он собирается «до последнего вздоха». Обращение было записано после того, как первый президент посетил офис действующего главы государства Владимира Зеленского.

Ранее пост полпреда в контактной группе со стороны Киева занимал Леонид Кучма — второй президент Украины. Как писал NEWS.ru, 28 июля он заявил о том, что покидает свою должность, пообещав делиться опытом с переговорщиками. В качестве преемника Кучмы Зеленский также рассматривал вице-премьера Алексея Резникова.

За конструктивный подход, который Кучма демонстрировал на переговорах по урегулированию конфликта, его поблагодарили власти самопровозглашённой Донецкой народной республики.