Кучма отказался быть переговорщиком по Донбассу

https://static.news.ru/photo/46347d64-d0be-11ea-b761-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кучма Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший украинский лидер Леонид Кучма отказался от дальнейшего участия в трёхсторонней контактной группе по урегулированию вооружённого противостояния в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам их встречи.

Экс-глава государства принял такое решение самостоятельно. Он заверил, что в случае необходимости будет делиться с переговорщиками собственным опытом. По его словам, за время его работы наметились существенные подвижки и достигнуты важные договорённости.

Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу. <...> Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению, — сказано в официальном заявлении пресс-службы Зеленского.

Кучма уже не впервые пытается устраниться от решения конфликта в Донбассе. Осенью 2018 года, ещё в период президентства Петра Порошенко, политик уже принимал аналогичное решение. Тогда он сослался на достижение «критического возраста» и рассказал, что перед переговорами постоянно вынужден принимать «таблеточку успокаивающую под язык», а после них — «отходить» по двое суток.

В июне 2019 года, после победы на президентских выборах, Зеленский вновь назначил Кучму представителем в контактной группе, писал NEWS.ru.

Политик возглавлял Украину в 1994-2005 годах. Сейчас ему 81 год. Его преемник в трёхсторонней группе пока официально не назван.