МИД ДНР: Кучма уходит на позитивной ноте

https://static.news.ru/photo/a4c86e48-d0fb-11ea-857f-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кучма Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Донецкой народной республики отреагировало на уход бывшего президента Украины Леонида Кучмы с поста руководителя делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова в размещённом на сайте ведомства комментарии отметила , что в Донецке с уважением относятся к решению Кучмы. Министр заявила, что экс-президент был одним из немногих представителей Киева, «демонстрировавших конструктивный подход на переговорах».

Соглашение о дополнительных мерах по урегулированию конфликта не в последнюю очередь стало возможным из-за взвешенной позиции Кучмы, подчеркнула министр. Она обратила внимание, что политик «уходит на позитивной ноте», так как его последним действием на посту была подпись в поддержку мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

Но сегодня особенно остро стоит вопрос их реализации, а потому стороны обязаны проявить готовность к сотрудничеству. Надеемся, что преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в контактной группе, — заключила Никонорова.

Об уходе Кучмы с позиции главного украинского переговорщика ранее сообщал NEWS.ru. Бывший президент принял это решение самостоятельно и пообещал делиться опытом с теми, кто придёт ему на смену. Администрация президента Украины Владимира Зеленского поблагодарила Кучму за его работу в составе трёхсторонней контактной группы.