МИД ДНР: Кучма уходит на позитивной ноте

Министерство иностранных дел Донецкой народной республики отреагировало на уход бывшего президента Украины Леонида Кучмы с поста руководителя делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова в размещённом на сайте ведомства комментарии
Соглашение о дополнительных мерах по урегулированию конфликта не в последнюю очередь стало возможным из-за взвешенной позиции Кучмы, подчеркнула министр. Она обратила внимание, что политик «уходит на позитивной ноте», так как его последним действием на посту была подпись в поддержку мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
Но сегодня особенно остро стоит вопрос их реализации, а потому стороны обязаны проявить готовность к сотрудничеству. Надеемся, что преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в контактной группе, — заключила Никонорова.
Об уходе Кучмы с позиции главного украинского переговорщика ранее сообщал NEWS.ru. Бывший президент принял это решение самостоятельно и пообещал делиться опытом с теми, кто придёт ему на смену. Администрация президента Украины Владимира Зеленского поблагодарила Кучму за его работу в составе трёхсторонней контактной группы.
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