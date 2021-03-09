КГБ Белоруссии предотвратил теракты против ведомств и должностных лиц

https://static.news.ru/photo/c6fec5e2-810f-11eb-a10d-96000091f725_660.jpg Фото: Homoatrox/wikimedia.org

Белорусским силовикам удалось пресечь теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей. Об этом рассказал глава КГБ Иван Тертель.

Планировались террористические акты, — заявил глава ведомства в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, это та реальная действительность, в которой приходится жить людям. Атаки планировалась в отношении объектов государственных ведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. Власти собираются и дальше бороться с террористами.

Акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа 2020 года. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Выходившие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Действующий президент страны заявил, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело в отношении бывших сотрудников силовых ведомств, которые уехали из страны, возбудила Генпрокуратура Белоруссии.