В Белоруссии возбудили дело против экс-силовиков, не поддержавших Лукашенко

https://static.news.ru/photo/78e717b4-7eae-11eb-aea7-96000091f725_660.jpg Фото: prokuraturaby/facebook.com

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников силовых ведомств, которые уехали из страны, возбудила Генпрокуратура Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Особые претензии у белорусского надзорного ведомства к тем из бывших силовиков, которые позиционируют себя как представители инициативы BYPOL. Среди них сотрудник прокуратуры Олег Талерчик и следователь Игорь Лобан.

Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности, — цитирует «Российская газета» сообщение Генпрокуратуры Белоруссии.

В ведомстве добавили, что статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

В инициативу BYPOL вошли бывшие сотрудники силовых структур Белоруссии, которые не поддержали президента Александра Лукашенко и уволились в знак протеста. После этого они начали распространять информацию, которая, по мнению Минска, негативно влияет на имидж правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. На данный момент оппозиционерка находится в Литве. Однако в Литве заявили, что скорее «ад замёрзнет», чем Вильнюс начнёт рассматривать требования белорусского режима.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусский лидер заявлял, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.

Как сообщал NEWS.ru, приехавшая в финскую столицу белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой решил добиваться Минск, передвигалась по Хельсинки в кортеже из трёх машин бизнес-класса и в сопровождении охраны.