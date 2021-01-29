Казахстан увеличил число авиарейсов в Россию

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Власти Казахстана разрешили увеличить число пассажирских авиарейсов в РФ с одного до трёх в неделю.

Решение принято Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана после одобрения меры межведомственной комиссией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС. Дополнительные рейсы будут летать в обе стороны.

Также власти страны разрешили осуществлять ещё один рейс в неделю по маршруту Анталья — Алма-Ата, однако это касается только турецкой стороны.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Казахстан начал производство разработанной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V». Объём первой выпущенной партии должен составить 90 тысяч доз. С 1 февраля в стране начнётся вакцинация препаратом российского производства, 15 февраля ожидается регистрация «Спутника V», выпущенного в Казахстане. 26 февраля планируется начать отгрузку вакцины единому дистрибьютору.

За время пандемии в Казахстане выявлено 185 369 случаев коронавирусной инфекции при 2476 летальных исходах.