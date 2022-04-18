Казахстан оценил ущерб от поломки оборудования трубопровода в Чёрном море

Ущерб Казахстану из-за поломки оборудования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Чёрном море оценивается в 100-150 млрд тенге ($220-330 млн), сообщил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, точная сумма ущерба зависит от будущих санкций и срока исправления нарушений.

Точную цифру на данном этапе пока никто не может сказать, <...> а так пока оцениваем в пределах 100-150 млрд тенге, — сказал он.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. В конце марта КТК после сильного шторма в Чёрном море вывел из эксплуатации два из трёх выносных причальных устройства из-за обнаружения на них неисправностей. По разным оценкам, ремонт причалов может продлиться до двух месяцев.

Ранее руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов сообщил, что готовящийся Евросоюзом шестой пакет санкций против России может затронуть банковскую и нефтяную сферы. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает «умные механизмы», которые коснутся российской нефти, однако это может привести к росту её стоимости в случае введения ограничений на покупку из России.