Инвестор рассказал, какие сферы затронет шестой пакет санкций против России

Готовящийся Евросоюзом шестой пакет санкций против России может затронуть банковскую и нефтяную сферы, сообщил руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов EADaily. Особенно негативно они способны сказаться на Сбербанке и ВТБ, чья «фундаментальная привлекательность» и так не на высоте, считает он.

Они (санкции. — NEWS.ru) могут коснуться банковского сектора, где внимание сконцентрировано на Сбербанке. Также ЕК разрабатывает «умные механизмы», которые коснутся российской нефти. Сложно сказать, что придумают еврокомиссары в отношении банков и куда взлетит нефть, если будут наложены ограничения на её покупку из России, — сказал Антонов.

Он добавил, что в пятницу рубль вернулся к значению 79−80 за доллар, а теперь бы хорошо достичь показателя в 75. Получится ли это — зависит от притока выручки экспортёров на Московской Бирже, сообщил инвестор.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россию рано или поздно настигнет дефолт. По её мнению, западные санкции всё сильнее расшатывают экономику страны. Политик уверена, что рестрикции «въедаются в российскую экономику», а доказательством этого является упавший, по её данным, на 70% экспорт в Россию.