Иван Ургант осудил насилие белорусских силовиков

https://static.news.ru/photo/a9ad3eb8-de0f-11ea-8fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский актёр и телеведущий Иван Ургант поддержал белорусов, вышедших с мирными протестами на улицы. Он отметил, что не приемлет насилие, которым в последние дни отметились силовики этой страны.

Шоумен разместил в Instagram изображение белого флага с красной полосой посередине, ставшего одним из главных символов протеста. В начале 1990-х после обретения независимости этот стяг в течение нескольких лет был официальным флагом Белоруссии.

Ненавижу насилие! И люблю Беларусь, — написал Ургант.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

В первые дни акции сопровождались жёсткими задержаниями. Силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии градус напряжённости снизился, а Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами насилия на акциях протеста. Кроме того, глава МВД Юрий Караев в телеэфире извинился за действия силовиков.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусы попросили американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска отправить действующего президента Александра Лукашенко в космос. Так они ответили на вопрос миллионера, чем можно помочь белорусскому народу.