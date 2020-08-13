Лукашенко поручил разобраться с задержаниями в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d57efe6c-dd99-11ea-bab5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: XinHua/Global Look Press

Председатель Совета Республики Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что президент страны Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний на акциях протеста. По её словам, отпустили уже больше тысячи человек.

Их выпустили под обязательство отказаться от участия в акциях протеста, сказала она в эфире ОНТ. Несовершеннолетних передали родителям.

Нам не нужна драка. Не нужна война <...>. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идёт интенсивная работа в этом направлении, — отметила она.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, с самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.