Глава МВД Белоруссии извинился за избиения случайных людей

https://static.news.ru/photo/4449b70a-dd96-11ea-8ec2-fa163e074e61_660.jpg Юрий Караев Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протестов. Он принёс извинения за действия силовиков.

Такое заявление он сделал в эфире государственного телеканала ОНТ.

Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», — сказал глава МВД.

Он отметил, что силовики должны быстрее отпускать задержанных людей. По его словам, правоохранительные органы уже начали это делать.

Я всегда против любого насилия над журналистами. Я за то, чтобы всё освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло, — добавил он.

Министр отметил, что за три дня было совершено 11 сознательных наездов машин на сотрудников правоохранительных органов. Так он объяснил «ответную реакцию товарищей этих военнослужащих».

К мирным протестам травля сотрудников или учителей не имеет отношения. Травля — подлый приём. Это провоцирует ответное насилие, — отметил глава МВД.

Караев уверен, что большинство белорусов не поддерживает протесты и люди недовольны. Он заявил, что «площади хаоса» устроили не силовики, так как некоторые активисты поджигали покрышки, использовали пиротехнику и «коктейли Молотова».

Как остановить насилие? Не нужно обострять ситуацию, выходить на улицу и провоцировать беспорядки. Общественный порядок — это очень хрупко, — заключил он.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, с самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.