Белорусы попросили Маска отправить Лукашенко в космос

https://static.news.ru/photo/e7d6b2f6-ddaa-11ea-a459-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: ictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Белорусы адресовали просьбу американскому изобретателю и предпринимателю Илону Маску отправить действующего президента Александра Лукашенко в космос. Так они ответили на вопрос миллионера, чем можно помочь белорусскому народу.

Так, житель республики Артём Бухал написал, что население сражается с армией диктатора в одиночку, без поддержки других стран.

Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьёзно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру, — написал белорус в Twitter.

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

Ещё один пользователь также выложил коллаж Лукашенков в космическом скафандре астронавта Space X и подписал:

Билет в один конец, пожалуйста.

С 9 августа — момента официального сообщения о победе Лукашенко на выборах — в стране идут митинги и протесты. Силовики открывают огонь по протестующим, несколько человек погибли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко ведёт подготовку срочного обращения к народу страны.