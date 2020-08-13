Белорусы попросили Маска отправить Лукашенко в космос

https://static.news.ru/photo/e7d6b2f6-ddaa-11ea-a459-fa163e074e61_660.jpgАлександр ЛукашенкоФото: ictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Белорусы адресовали просьбу американскому изобретателю и предпринимателю Илону Маску отправить действующего президента Александра Лукашенко в космос. Так они ответили на вопрос миллионера, чем можно помочь белорусскому народу.
Так, житель республики Артём Бухал написал, что население сражается с армией диктатора в одиночку, без поддержки других стран.
Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьёзно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру, — написал белорус в Twitter.