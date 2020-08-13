СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к белорусам

Фото: Chen Jianli/Xinhua/Global Look Press

Водители приняли участие в акции протеста на площади Пушкина в Минске. На некоторое время они перекрыли проезжую часть по правой стороне.

К 22:00 в акции на площади принимают участие несколько тысяч человек. Они скандируют лозунги, а автомобилисты намеренно тормозят движение и сигналят в знак поддержки. Также водители подают руки активистам, стоящим...