Страны СНГ

СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к белорусам

23:09, 13 августа 2020 430
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Chen Jianli/Xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко ведёт подготовку срочного обращения к народу страны.

Об этом в Twitter сообщил «Коммерсант FM».

Позднее радиостанция отметила, что впервые эта информация появилась в анонимном Telegram-канале «Дилетант», который не имеет отношения к одноимённому журналу.

Официального подтверждения этой информации нет.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, с самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

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