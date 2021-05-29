«Их будут судить»: эксперт дал прогноз по задержанию армянских военных

https://static.news.ru/photo/88e414d2-c094-11eb-91f5-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

МИД Азербайджана 27 мая сообщил о задержании двух диверсионных групп армянских военных. Они минировали дорогу, проходящую по территории Азербайджана к позициям ВС республики. Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru дал прогноз по этому инциденту.

Задержаны диверсанты, их будут судить по законам Азербайджана, они получат соответствующие сроки за диверсионную деятельность. В дальнейшем, когда эти люди будут осуждены, уже возможны какие-то решения по ним отдельно. Мы будем наблюдать это в процессе. Ещё раз повторяю, это не военнопленные, а диверсанты, они были заброшены с оружием, со взрывчаткой на территорию Азербайджана, — рассказал Коротченко.

По его словам, всех военнопленных Баку вернул Еревану до 10 ноября 2020 года, а на захваченных сейчас армянских военных не распространяются конвенции, определяющие такой статус.

В МИД Азербайджана назвали произошедшее нарушением трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Дипломаты отметили, что Ереван «уже некоторое время проводит политику сознательного нагнетания напряжённости в приграничных районах двух стран».

В беседе с NEWS.ru пресс-секретарь азербайджанского военного ведомства полковник-лейтенант Анар Эйвазов заявил, что армянская сторона пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и сапёрами.