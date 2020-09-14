Группа юристов занялась подготовкой документов по Лукашенко для Гааги

https://static.news.ru/photo/0210d8fa-f731-11ea-9398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Scheiber/Kegler/Global Look Press

Группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения главы Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности в Международном суде в Гааге. В настоящее время идёт сбор свидетельств людей, которые пострадали во время подавления протестов в стране. Об этом сообщил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.

Эти документы и факты будут представлены в международных судах, будут представлены в Гааге. У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы,— сказал политик во время стрима на своём YouTube-канале.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Прошедшую избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождала череда скандалов и арестов оппозиционеров. В итоге был выдвинут кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Она баллотировалась вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки Виктора Бабарико (его тогда арестовали) и Валерия Цепкало.

Теперь протестующие называют своим президентом Светлану Тихановскую. После выборов ей пришлось покинуть страну. Цепкало вместе с семьёй также был вынужден уехать из Белоруссии, писал NEWS.ru.