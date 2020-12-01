«Говорить, пока не убили»: Захарова высказалась о свободе СМИ на Украине

Во вторник, 1 декабря, был опубликован доклад Еврокомиссии о ходе выполнения соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной. В нём, в частности, говорится о свободе СМИ на Украине. Этот эпизод в документе вызвал удивление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она выразила недоумение формулировкой, которой характеризуется свобода украинских СМИ.
В докладе говорится, что на Украине в целом соблюдается свобода СМИ, происходят нападения на журналистов и некоторые из них заканчиваются убийствами. Захарова отмечает, что, видимо, на Украине журналисту можно высказываться до тех пор, пока его не убьют.
То есть говорить можно свободно, пока не убили? Это новые евростандарты? — написала Захарова в Facebook.
Как писал NEWS.ru, ранее националисты потребовали отставки президента Украины Владимира Зеленского и пригрозили новым Майданом.
Митингующие выступили против политики Зеленского, потребовали освободить своих соратников, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, а также не преследовать других участников противостояния в Донбассе.