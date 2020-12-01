«Говорить, пока не убили»: Захарова высказалась о свободе СМИ на Украине

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Азербайджан привержен процессу взаимного обмена пленными по принципу «всех на всех». Об этом сообщила Государственная комиссия республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

По данным Госкомиссии, азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию о военнопленных армянах Международному комитету Красного Креста (МККК) и командованию миротворческих сил РФ, а также создавала все условия для посещения их представителями...