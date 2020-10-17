Главы минобороны Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/89eaad10-1062-11eb-9637-fa163e074e61_660.jpg Закир Гасанов Фото: mod.gov.az

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ряд вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Обсуждалась операция Азербайджана на оккупированной территории. Акар поздравил азербайджанскую армию с освобождением Физули и уничтожением двух Су-25 Армении, которые наносили удары по населённым пунктам, — приводит ТАСС выдержку из сообщения Министерства национальной обороны Турции.

Акар подчеркнул, что Вооружённые силы Армении продолжают совершать военные преступления в регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что ВС Азербайджана сбили в небе над Нагорным Карабахом штурмовик Су-25 ВВС Армении. Также Минобороны Азербайджана обнародовало видеоролик уничтожения ЗРК С-300 ВС Армении.

ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. По последним данным, в результате обстрела погибли 13 мирных жителей, не менее 52 гражданских получили ранения. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.