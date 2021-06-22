Главу спецслужбы Украины обозвали неграмотным из-за карты Чёрного моря

Секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова высмеяли за его незнание истории. В неграмотности силовика обвинил бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров на своей странице в Facebook.

Дело в том, что накануне Данилов провёл встречу в Одессе с коллегами из Великобритании, на которой получил в подарок «принт первой в мире британской карты Чёрного моря». Документ, по его словам, доказывает, что море не является «русским озером».

Эта карта ещё раз напоминает нам о том, что Чёрное море никогда не было и не должно быть «русским озером», — заявил секретарь СНБО.

Азаров обратил внимание, что чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов, чтобы не выглядеть безграмотным. Экс-кандидат в мэры посмеялся над «дешёвым фейком», состряпанным Даниловым.

Представленный принт является голландской картой 1630–1650 годов, воспроизводящей более ранние античные источники, — написал Азаров.

Понять это легко по названиям регионов, городов и племён вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды. По логике силовика море является не только не российским, но и не украинским. Азаров с издёвкой заметил, что по-хорошему оно принадлежит вообще западноиранским племенам, жившим тогда на его берегах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой западных стран и Украины «очнуться» и разобраться с «обезумевшими» и «потерявшими реальность» политиками.