Главу спецслужбы Украины обозвали неграмотным из-за карты Чёрного моря
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:24, 23 июня 2021
Фото: Олексій Данілов / facebook
Секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова высмеяли за его незнание истории. В неграмотности силовика обвинил бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров на своей странице в Facebook.
Дело в том, что накануне Данилов провёл встречу в Одессе с коллегами из Великобритании, на которой получил в подарок «принт первой в мире британской карты Чёрного моря». Документ, по его словам, доказывает, что море не является «русским озером».
Эта карта ещё раз напоминает нам о том, что Чёрное море никогда не было и не должно быть «русским озером», — заявил секретарь СНБО.
Азаров обратил внимание, что чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов, чтобы не выглядеть безграмотным. Экс-кандидат в мэры посмеялся над «дешёвым фейком», состряпанным Даниловым.
Представленный принт является голландской картой 1630–1650 годов, воспроизводящей более ранние античные источники, — написал Азаров.
Понять это легко по названиям регионов, городов и племён вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды. По логике силовика море является не только не российским, но и не украинским. Азаров с издёвкой заметил, что по-хорошему оно принадлежит вообще западноиранским племенам, жившим тогда на его берегах.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой западных стран и Украины «очнуться» и разобраться с «обезумевшими» и «потерявшими реальность» политиками.