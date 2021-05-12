Главу российских миротворцев в Карабахе сместят с должности

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Генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, сместят с должности. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет газета «Гранапак».

Исходя из обнародованных данных, место Мурадова займёт генерал-лейтенант Алексей Авдеев. В настоящий момент он служит в должности замкомандующего Южным военным округом. Авдеев должен прибыть в Степанакерт 13 мая. На приём и сдачу дел у офицеров уйдёт две недели.

Ранее в СМИ появилась информация, что вице-премьер Армении Тигран Авинян выступил с призывом снять Мурадова с занимаемой должности. Эти слухи опровергли в пресс-службе армянского политика. Согласно закону, руководители миротворческих контингентов сменяются в рамках ротации через каждые шесть месяцев. Мурадов занимает соответствующую должность с ноября прошлого года.

Прошлой весной пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян официально заявила, что самолётом из Азербайджана в республику вернётся группа армянских военнопленных. Однако на борту, прибывшем вечером 8 апреля в ереванский аэропорт Эребуни, не оказалось армянских военнопленных.

Несмотря на ожидания армянской стороны, в самолёте, прибывшем в Ереван, был лишь командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он опроверг ранее появившиеся слухи о том, что борт должен был доставить военных, задержанных после завершения боевых действий в Карабахе в 2020 году.