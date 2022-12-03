Глава Верховного суда Белоруссии попал в реанимацию «Наша Ніва»: глава Верховного суда Белоруссии Сукало попал в реанимацию

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Белорусское издание «Наша Ніва» со ссылкой на источники пишет, что председатель Верховного суда страны Валентин Сукало попал в реанимацию из-за проблем со здоровьем. Чем именно болеет Сукало, авторы публикации не уточняют. Официально власти республики эту информацию не комментировали.

Авторы «Нашей Нiвы» отмечают, что глава Верховного суда Белоруссии около месяца не появляется на работе, в официальных сводках БелТА он также отсутствует. Они утверждают, что у Сукало развилась тяжелая болезнь и прямо сейчас реаниматологи борются за его жизнь.

26 ноября в Белоруссии скончался глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей. Ему было 65 лет. В 2000 году Макей стал помощником президента Белоруссии. На этой должности дипломат трудился на протяжении восьми лет. После этого Макей четыре года возглавлял администрацию главы государства. Летом 2012 года его назначили министром иностранных дел республики. Он также имел ранг чрезвычайного и полномочного посла. Представитель российского дипведомства Мария Захарова написала, что МИД России потрясен сообщениями о смерти Макея.