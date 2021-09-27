Глава МИД Белоруссии заявил о развязывании гибридной войны против страны

Против Белоруссии развязана масштабная гибридная война по всем направлениям. Больше года страна остаётся мишенью яростного давления со стороны коллективного Запада. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединённых Наций (ООН). Его слова приводит БелТА.

По мнению Макея, несмотря на ежегодно звучащие всеобщие призывы к укреплению безопасности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации.

И всё лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, — подчеркнул глава белорусского МИД.

Макей считает, что Запад никак не может смириться с мнением большинства белорусов, потому что «этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов». Глава МИД Белоруссии также заявил о необходимости искоренить практику односторонних санкций. Макей полагает, что эта тема должна быть одним из направлений деятельности ООН.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не утихают до сих пор. Их участники считают, что победа Александра Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Отношения Белоруссии со странами Запада испортились сразу после выборов. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Так, санкции Лондона направлены на предотвращение полётов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании. Также Соединённое Королевство ввело ряд торговых санкций в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения, а также запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

Кроме того, в августе президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Новые ограничительные меры затронут 23 человека и 21 организацию и включают в себя блокировку активов официальных лиц Белоруссии.