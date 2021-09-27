Глава МИД Белоруссии заявил о развязывании гибридной войны против страны
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
16:58, 27 сентября 2021
Глава МИД республики Владимир МакейФото: flickr.com/photos/ mfarussia/Global Look Press
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Против Белоруссии развязана масштабная гибридная война по всем направлениям. Больше года страна остаётся мишенью яростного давления со стороны коллективного Запада. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединённых Наций (ООН). Его слова приводит БелТА.
По мнению Макея, несмотря на ежегодно звучащие всеобщие призывы к укреплению безопасности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации.
И всё лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, — подчеркнул глава белорусского МИД.
Макей считает, что Запад никак не может смириться с мнением большинства белорусов, потому что «этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов». Глава МИД Белоруссии также заявил о необходимости искоренить практику односторонних санкций. Макей полагает, что эта тема должна быть одним из направлений деятельности ООН.
После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не утихают до сих пор. Их участники считают, что победа Александра Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Отношения Белоруссии со странами Запада испортились сразу после выборов. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Так, санкции Лондона направлены на предотвращение полётов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании. Также Соединённое Королевство ввело ряд торговых санкций в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения, а также запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
Кроме того, в августе президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Новые ограничительные меры затронут 23 человека и 21 организацию и включают в себя блокировку активов официальных лиц Белоруссии.