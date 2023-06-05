Глава МИД Азербайджана: подписание мирного соглашения с Арменией неизбежно

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что подписание мирного соглашения с Арменией неизбежно, сообщает Sputnik Азербайджан. При этом он отметил, что невозможно предсказать, сколько времени займет этот процесс.

Мы считаем неизбежным достижение мира в соответствии с международным правом и принципами. Должен быть подготовлен и подписан мирный договор и соглашение о нормализации межгосударственных отношений. Невозможно предсказать, сколько времени займет этот процесс, — сказал Байрамов.

Он добавил, что в ближайшее время в Вашингтоне состоится еще один раунд переговоров. По словам Байрамова, по мирному договору остаются не согласованные между сторонами моменты, поэтому обсуждения продолжатся.

Глава азербайджанского МИД напомнил, что начало переговоров по мирному договору было инициативой Баку. В частности, по словам министра, базовые принципы были провозглашены Азербайджаном и первый проект мирного договора представлен им.

Ранее МИД Азербайджана заявил об отсутствии договоренностей между Баку и Ереваном о делимитации границы на основе конкретной карты 1975 года. В Баку назвали неприемлемыми высказывания секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, попытавшегося «ввести в заблуждение как международную общественность, так и армянское общество» в стремлении Еревана «уйти от взятых на себя обязательств».