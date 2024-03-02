Глава МИД Азербайджана: мирный договор с Арменией должен быть постоянным

Фото: МИД РФ

Джейхун Байрамов

Баку рассчитывает на подписание мирного договора с Ереваном на основе признания территориальной целостности друг друга не на словах, а на деле, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые приводит «Интерфакс», мирное соглашение должно быть постоянным, чтобы в будущем не возникало дополнительных вопросов.

С января 2021 года Азербайджан начал предпринимать шаги по нормализации отношений с Арменией. В 2022 году Азербайджан объявил пять базовых принципов, имеющих важное значение. Эти пять базовых принципов были приняты Арменией, — заявил Байрамов.

Министр иностранных дел Азербайджана указал, что встречи делегаций двух стран по мирному процессу имеют важное значение. Он напомнил, что до встречи в Берлине, состоявшейся 28-29 февраля, переговоров в таком формате не велось в течение семи месяцев. Но в последнее время наблюдается положительная динамика, подчеркнул Байрамов.

Прежде всего, хотелось бы отметить встречу президента Азербайджана [Ильхама Алиева] и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна] на Мюнхенской конференции по безопасности, инициированную канцлером Германии [Олафом Шольцем]. В целом мы оцениваем встречу эту положительно. И после этой встречи было принято решение о проведении встречи министров иностранных дел, — указал глава дипведомства.