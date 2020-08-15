Глава белорусских католиков призвал власти к диалогу с обществом

https://static.news.ru/photo/6f2c547c-ded7-11ea-b900-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/catholicby

Глава католической церкви Белоруссии митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич призвал президента республики Александра Лукашенко и «всех, кто осуществляет власть на разных уровнях», остановить насилие и начать «конструктивный диалог с обществом».

Он осудил и задержание тысяч протестующих, и избиение силовиками мирных жителей, «желающих узнать правду о президентских выборах».

Всё это ведёт к дестабилизации и деструктивным расколам в нашем обществе. Сколько времени — возможно, даже не одного поколения — потребуется, чтобы залечить оскорбительные раны истины, когда брат поднимет руку на своего брата, — приводятся слова священнослужителя на сайте Римско-католической церкви в Белоруссии.

Поводом для массовых протестов в республике послужили итоги выборов главы государства, которые состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз Лукашенко, набравший более 80% голосов.

При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что к главе государства обратился глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел. Он призвал прекратить силовое подавление протестов, а также попросил журналистов освещать происходящее в стране «как оно есть» и не быть подстрекателями.