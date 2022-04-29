Глава Азербайджана призвал к справедливому применению международного права Глава Азербайджана призвал к справедливому применению принципов международного права в связи с Украиной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Фото president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что принципы международного права должны быть справедливыми для всех стран, комментируя таким образом ситуацию, сложившуюся на Украине. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», президент подчеркнул, что международное сообщество избирательно относилось и к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности, в отличие от столкнувшихся с этими же проблемами Грузии и Молдавии.

Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом. <...> Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства, — сказал Алиев.

Ранее глава Азербайджана заявил, что его страна долгие годы сталкивалась с двойными стандартами со стороны большого числа стран. Он пояснил, что в годы оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении другие государства не хотели называть это оккупацией, хотя все факты были налицо. Подобное же сейчас, по его словам, происходит в ситуации вокруг Украины.

Между тем директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар назвал позицию Азербайджана по Украине взвешенной, отметив, что это особенно ценно в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании со стороны Запада. Он подчеркнул, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами.