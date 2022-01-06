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Генсек ОДКБ назвал численность и сроки вывода миротворцев из Казахстана

Генсек ОДКБ: в Казахстане будет около 2,5 тысячи военных, они ненадолго
00:16, 07 января 2022
Генсек ОДКБ назвал численность и сроки вывода миротворцев из Казахстана Фото: odkb-csto.org
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Войска ОДКБ пробудут в Казахстане либо несколько дней, либо несколько недель, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Станислав Зась. Он добавил, что срок пребывания будет зависеть от руководства Казахстана и общей ситуации.

Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит — «на непродолжительный период». Какой именно непродолжительный период — несколько дней либо несколько недель, — это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства страны, — заявил Зась.

Он уточнил, что общая численность группировки коллективных миротворческих сил в настоящее время составляет порядка 2500 человек. При этом Зась отметил, что всего в миротворческие силы ОДКБ входят 3,6 тысячи частей и соединений. В случае необходимости, по словам генсека, группировка в Казахстане может быть усилена.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у Вашингтона есть вопросы относительно законности запроса Казахстана о развёртывании сил ОДКБ. Она отметила, что Белый дом внимательно следит за ситуацией. При этом пресс-секретарь Белого дома призвала силы ОДКБ соблюдать обязательства в области прав человека в республике.

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