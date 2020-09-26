ГАИ Минска перекрыла часть проспекта Независимости

https://static.news.ru/photo/c7a491dc-00ce-11eb-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В Минске ГАИ перекрыла движение на части проспекта Независимости — от Госцирка на улице Купалы до площади Победы, где в настоящее время проходит акция протеста.

По данным РИА Новости, сотрудники ГАИ пропустили к месту протестов несколько автозаков и машин скорой помощи. Ранее стало известно, что белорусские силовики применили в отношении участников несанкционированной акции протеста в Гомеле слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы. Как заявили в пресс-службе УВД регионального облисполкома, силовики вынуждены были применить слезоточивый газ, поскольку протестующие не хотели реагировать на требования правоохранителей и попытались прорвать цепь сотрудников милиции. Также сообщалось, что оружие против граждан не применялось, прозвучали только предупредительные выстрелы.

На 14:00 27 сентября в столице была анонсирована акция против инаугурации президента страны Александра Лукашенко. В МВД республики заявили, что в столице ограничат движение как личного, так и общественного транспорта. Такое решение принято «во избежание чрезвычайных происшествий». Возле стелы «Минск — город-герой», где обычно собираются протестующие, сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление.

Накануне акции жители Минска заметили длинную колонну военной техники, включая БТР-80, а также силовиков с оружием возле Дворца Независимости, сообщал NEWS.ru.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.