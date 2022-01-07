Forbes: миллиардеры в Казахстане потеряли около $3 млрд на фоне беспорядков

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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что при наличии политической воли руководства страны конфликт на востоке Украины можно было разрешить за полгода, слова политика передаёт ТАСС. Бойко также считает, что украинская власть занимается «нагнетанием военной истерии».

Отведение войск и принятие законов, необходимых для мира, у нас бы заняло полгода. Причём большую часть этого времени нужно было бы потратить на то, чтобы объяснить людям, что другого пути,...