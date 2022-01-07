Forbes: миллиардеры в Казахстане потеряли около $3 млрд на фоне беспорядков
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:15, 08 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Казахстанские миллиардеры, в том числе представители семьи бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева, потеряли миллиарды на фоне ситуации с беспорядками и протестами по всей стране, сообщает издание Forbes.
В общей сложности четыре казахстанских миллиардера, в том числе дочь и зять Назарбаева, «обеднели» на три миллиарда долларов по сравнению с 4 января из-за ситуации в стране. Упали акции банков Kaspi.kz и Halyk bank, — рассказывает Forbes.
Сегодня, 8 января, МИД РФ сообщило, что обстановка в Казахстане после событий 5–6 января улучшается. В республике нормализуется хозяйственно-экономическая жизнедеятельность, восстанавливается работа транспорта, национальных платёжных систем.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза республики Азамата Абдымомунова. А Габита Садырбекова назначил первым заместителем председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, говорится на сайте главы государства.
Ранее власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после того, как президент Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи в преодолении «террористической угрозы».