«Это катастрофа»: Додон оценил новый тариф на газ в Молдавии

Новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет и это является катастрофой для населения. Об этом заявил бывший президент республики , руководитель Соцпартии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Впервые за 30 лет в Молдавии такой высокий тариф на газ, он на среднем уровне европейских стран. Это катастрофа для экономики и населения Молдавии, — сказал политик.

По мнению Додона, население не сможет оплачивать услугу по такому тарифу и без компенсаций в подобной ситуации не обойтись. Политик также предположил, что в ближайшее время вырастет тариф на отопление, може увеличиться стоимость электроэнергии.

Ранее стало известно, что власти Молдавии договорились с российской компанией «Газпром» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. В настоящее время в стране из-за ситуации в энергетике действует режим чрезвычайного положения, в этой связи национальная комиссия по ЧС обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвержить тариф на газ. В этой связи стоимость тысячи кубометров газа для потребителей с 1 ноября выросла с $235 до $536.

Также сообщалось, что правительство Молдавии разработало пакет мер по компенсациям для граждан. Законопроекты передадут. в парламент страны для утверждения.

Ранее глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ перед «Газпромом». Он отметил, что план реструктуризации задолженности сформируют после аудита.