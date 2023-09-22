ЕСПЧ применил промежуточную меру против Баку из-за ситуации в Карабахе

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Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил промежуточную меру против Азербайджана в связи с проведением антитеррористических мероприятий в Карабахе, сообщает офис представителя Армении по международным правовым вопросам. Суд обязал Баку воздержаться от любых действий, которые могут привести к нарушению прав, гарантированных статьями 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ принял такие меры после соответствующего обращения со стороны правительства Армении, поступившего 19 сентября. Суд также уведомит о своем решении Комитет министров Совета Европы.

Принимая во внимание тот факт, что ситуация в Нагорном Карабахе приводит к серьезному риску нарушения прав, гарантированных Конвенцией, и несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое 20 сентября, 22 сентября Европейский суд по правам человека, удовлетворив запрос правительства РА, в отношении Азербайджана применяют промежуточную меру, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Целью операции являлось восстановление конституционного порядка в регионе. В ходе мероприятий армия Азербайджана наносила удары исключительно по легитимным целям.

В среду, 20 сентября, президент страны Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей операции. В своем обращении к народу он пообещал обеспечить все права армян, проживающих в Карабахе, а также превратить Ханкенди в рай. Алиев подчеркнул, что у Азербайджана «нет проблем с армянским народом».