Алиев пообещал обеспечить все права армян Карабаха

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к населению пообещал обеспечить все права армян, проживающих в Карабахе. Он подчеркнул, что власти намерены превратить Карабах, а также Ханкенди в рай. Обращение главы Азербайджана транслирует YouTube-канал AZTV.

На завтрашней встрече в Евлахе мы доведем до армянских представителей свои взгляды по реинтеграции, все права армян Карабаха будут обеспечены, мы превратим Карабах, в том числе Ханкенди, в рай, — сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что у азербайджанской стороны «нет проблем с армянским народом, несмотря на все несправедливости и преступления, совершенные криминальной хунтой». По его словам, азербайджанская сторона никогда не обвиняла армянский народ.

Несмотря на все преступления, мы не винили армянский народ. Мы обвиняли преступный режим. За 30 лет они не сделали и 1% той работы, которую мы сделали в Карабахе за 2 года, — добавил он.

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября в целях «восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории».

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.

В МО Азербайджана отметили, что в ходе антитеррористический операции в Карабахе были взяты под контроль более 90 боевых позиций армянских формирований, захвачены один танк, семь боевых машин, две боевых машины пехоты, четыре миномета, а также большое количество вооружения и техники противоборствующей стороны.