Ереван против российских миротворцев: уйдут ли они из Карабаха, кто заменит Американские и турецкие миротворцы могут заменить российских военных на Южном Кавказе

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Работа российского миротворческого контингента в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы провалили свою миссию в Карабахе. По его словам, из-за событий на Украине Ереван больше не может полагаться на Москву как на гарант безопасности. Теперь власти республики рассчитывают переориентироваться в этом вопросе на западные страны. Что будет с российскими военными в регионе после истечения мандата и кто заменит их — в материале NEWS.ru.

В чем Пашинян обвиняет Москву

В интервью изданию Politico Никол Пашинян заявил, что Россия не справилась со своими задачами в Карабахе. Он придерживается такого мнения из-за ситуации в Лачинском коридоре — на единственной дороге, которая связывает Армению с Карабахом. Власти закавказской республики утверждают, что Баку намеренно заблокировал дорогу, чтобы «уморить карабахских армян голодом». Азербайджанские власти в ответ приводят доказательства того, что коридор на самом деле открыт и по нему может проехать любой, кто пройдет обычные таможенные процедуры.

Ереван не устраивает такое положение дел, и в этом он обвиняет Москву. По мнению Пашиняна, Россия больше не может оказывать влияние на Азербайджан, хотя Карабах «был зоной ее ответственности». Он связывает это с тем, что после начала СВО Азербайджан и Турция приобрели для России стратегическую важность.

«Поскольку эти вопросы [относительно закрытия Лачинского коридора] существуют, российские миротворцы провалили свою миссию», — подчеркнул Пашинян.

Теперь, как утверждает армянский премьер, Ереван будет сокращать зависимость «от других стран». Вместе с тем он намекнул, что в вопросе обеспечения безопасности власти республики отдадут предпочтение западным странам. Но это произойдет не сразу.

«Армении предстоит пройти долгий путь, чтобы рассматривать западные страны как гарант своей безопасности. Я не могу сказать, что поддержка и помощь, которые мы получаем, достаточны для достижения наших целей и реализации планов», — сказал Пашинян.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Что сейчас происходит в отношениях Москвы и Еревана

Отношения России и Армении сейчас накалены до предела. На прошлой неделе МИД России вызвал посла Армении Вагаршака Аратюняна для вручения ему ноты протеста после целой серии антироссийских действий Еревана.

В частности, среди недружественных шагов российское ведомство перечислило ратификацию Римского статута МУС после выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина, совместные учения с США, поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Акопян с передачей гумпомощи «киевскому нацистскому режиму». Кроме того, Москва осталась недовольна сомнениями Еревана в необходимости связей с ОДКБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называет Ереван союзником и отмечает, что Россия никогда не будет его врагом. Но вместе с тем она призывает власти республики не перекладывать на Москву ответственность за их же ошибки.

Почему Армения отдаляется от России

Больше всего вопросов в Москве вызывает то, что Армения проводит совместные учения со странами НАТО, но при этом полностью отказывается от участия в мероприятиях ОДКБ. В целом армянские власти не скрывают, что собираются переориентироваться на Вашингтон и Брюссель.

Прозападную политику Пашинян проводил с самого начала прихода к власти, когда его поддержали внешние игроки, заявил NEWS.ru научный сотрудник Института Кавказа в Армении Грант Микаэлян. По мнению эксперта, армянский премьер преследует исключительно свои политические цели, не учитывая мнение народа.

«Решения в Армении принимают власти, а не народ — не стоит их отождествлять. Пашиняна интересует не то, какие гарантии безопасности могут предоставить Армении альтернативные игроки, а собственная политическая безопасность. Остальное — просто аргументы», — уверен Микаэлян.

Он считает, что влияние России в регионе снизилось, а функциональность российский военной базы в Армении в последние полтора года сильно ограничена из-за переброски большой части техники и человеческого ресурса на Украину. При этом в общественном мнении есть определенные сдвиги по поводу сотрудничества с Москвой, пояснил армянский политолог.

«Непонятно только, почему Москва в этом вопросе проявляла и проявляет полную пассивность. Что она делает, чтобы исправить это? Она сидит и просто ждет, что все само собой исправится? Так не бывает», — высказал мнение политолог.

Фото: МО Армении Учения армии США в Армении

Могут ли российские миротворцы уйти из Карабаха

Согласно 4-му пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, российские миротворцы были введены в Карабах на пять лет, то есть до 2025 года. В документе прописано, что срок пребывания продлевается автоматически, но только при том условии, что ни одна из сторон за полгода до истечения срока соглашения не выступит против. То есть если Армения откажется от продления мандата российских миротворцев, то им придется покинуть регион.

«Задача Пашиняна — не вывести миротворцев из региона, а полностью увести Армению от внешнеполитического контура, направленного на взаимодействие с Россией и сделать республику частью американских прокси. Вашингтон делает с Арменией то, что он сделал некогда с Украиной. Задача армянского премьера — привести в Армению войска НАТО и переформатировать республику по формату Альянса. Сначала Армения введет туда войска НАТО, а потом будет выдавливать российских миротворцев», — отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Дмитрий Солонников.

По его словам, Армения будет действовать поступательно.

«Пока Пашинян подготавливает почву для полного перехода под крыло НАТО, военным зонтиком для него служит ОДКБ. Республика идет на Запад, но оплачивает эту дорогу за счет РФ. Параллельно Пашинян минимизирует контакты и отдаляется от ОДКБ», — пояснил Солонников.

Заменят ли американцы российских военных в Карабахе

Россию в регионе может заменить Турция, считает Микаэлян.

«Само появление американцев в регионе невозможно, так как у них на это нет достаточных ресурсов. Во-первых, у них самих много конфликтов и проблемных точек. Во-вторых, присутствие в Армении очень затратно. Это будет означать конфликт с Турцией, Азербайджаном и Ираном. США это не нужно. Гораздо дешевле будет оставить все как есть, выведя Россию из региона и заместив ее Турцией», — полагает Микаэлян.

По его словам, на Западе регион рассматривается как часть срединного маршрута, альтернативной дороги для поставки энергоносителей из Центральной Азии в Европу. Он уверен, что транзит позволит сдерживать Москву и Пекин, укрепляя экономические связи и создавая альтернативные России маршруты.

При этом Дмитрий Солонников считает, что американцы вполне могут зайти в Армению.

«Вполне вероятно, что американские и французские миротворцы окажутся в регионе Южного Кавказа. Чего-чего, но войск США достаточно, чтобы они оказались в Армении. Американские базы есть в Турции, ничто не мешает им перебраться в соседнюю страну», — утверждает политолог.

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