Ереван давит на ОДКБ

Генсек ОДКБ генерал Станислав Зась прибыл с двухдневным визитом в Ереван, чего премьер Никол Пашинян очень давно добивался. Официально для решения вопроса о размещении на всё ещё неопределённой азербайджано-армянской границе наблюдателей этой организации. В реальности — для усиления нажима на Москву и для пропагандистского обеспечения позиции нового старого правительства Армении.

Не для кого ведь не секрет, что ОДКБ не НАТО, а чисто «зонтичная» структура, в которой только Россия берёт на себя ответственность за обеспечение безопасности партнёров. Поэтому можно сколько угодно высказывать свои претензии непосредственно Засю, но очевидно, что адрес всех реплик будет один — Россия. Между тем и в Москве во время визита Никола Пашиняна российские собеседники призывали его максимально оперативно решить вопрос с демаркацией современной границы, которая в силу целого комплекса причин оставалась по сути еще советской административной.

И понятно, что справедливая демаркация границы может быть только плодом двухстороннего компромисса. Однако пока воз переговоров и ныне там. Более того, армянская сторона постоянно обвиняет соседей в том, что они, дескать, вторглись на исконно армянскую территорию, предъявляя в качестве доказательств некие старые топографические карты. Однако при отсутствии международно признанного приграничного компромисса любые обвинения выглядят скорее пропагандистскими. Притом что в Баку нерешённость пограничного вопроса трактуют как непризнание Арменией территориальной целостности Азербайджана.

Гехаркуникская область. Азербайджанский (на дальнем плане) и армянский блокпосты (на первом плане) на линии соприкосновения вдоль государственной границы Армении и Азербайджана Александр Рюмин/ТАСС

Тем более что в последние дни Ереван предпочитает откровенно давить на Россию, допуская привлечение к решению вопроса третьи страны. В частности, сам Пашинян говорит, что в случае если не даст нужного результата апеллирование к ОДКБ, его страна может обратиться к другим «иностранным форматам». Ему вторит и новый министр иностранных дел Армен Григорян. Обычно имеется в виду возможность появления в регионе французских военных, на словах обещанных Эммануэлем Макроном.

А пока суть да дело, затягивается не только постановка точки в застарелом конфликте, тормозится проведение чёткой границы, что могло бы открыть путь к подписанию уже глобального мирного договора. Постепенно подвергается эрозии и трёхстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года, остановившее войну и во многом позволившее Армении сохранить лицо. Всё чаще говорят о возвращении к переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ, которые, однако, не дали эффекта в течение почти 30 лет. Но там вместе с Россией сопредседателями являются США и Франция, которые хотели бы активно вернуться в регион с собственными целями.

К тому же и вопрос появления на спорной границе наблюдателей ОДКБ также, как и ввод в регион российского миротворческого контингента, должен быть согласован и с Баку, дабы не привести к возникновению нового взаимного недопонимания и дальнейшего нарушения хрупкой стабильности. В конце концов, именно соседям решать, как им обустраивать границу и как выстраивать долгосрочные двухсторонние отношения.

А Станислав Зась встретится, без сомнения, со всеми официальными лицами: и с Пашиняном, и с его министрами обороны и иностранных дел. И нам ещё предстоит услышать немало заявлений о необходимости совершенствования механизма ОДКБ. Что также весьма назревшая проблема.