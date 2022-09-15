Эксперт спрогнозировал отставку Пашиняна с поста премьера Эксперт Григорян заявил, что отставка Пашиняна в сложившейся ситуации возможна

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за сложившейся ситуации вполне реальна, поскольку боевые действия на армяно-азербайджанской границе продолжаются и все складывается не в пользу Еревана, заявил в беседе с NEWS.ru председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. По его словам, власти Армении не справились с управленческими задачами и страна не способна отражать атаки ВС Азербайджана, что угрожает ее суверенитету.

Были серьёзные оппозиционные митинги с марта по июль, но тогда я не видел шансов на отставку премьер-министра и смену власти. Но то, что происходит в эти дни, уже серьёзно. Опять начались военные действия, война продолжается, и опять мы проигрываем, — считает собеседник.

Григорян подчеркнул, что нынешняя волна протестов более масштабна и намного серьезнее, нежели предыдущая, и шанс на отставку Пашиняна сильно возрос. Это связано с тем, что протестная аудитория расширилась за счет неполитизированных и непартийных людей, пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас стоит вопрос суверенитета страны, поскольку, как заявил Григорян, «речь даже не о Карабахе». Кроме того, по словам спикера, Армения потерпела неудачу во внешней политике, так как страна осталась без союзников, и люди считают, что в этом виновато правительство, демонстрирующее непонимание ситуации.

На днях в Ереване вспыхнули протесты. Участники акции возле здания парламента призвали депутатов прийти и объявить импичмент премьер-министру Пашиняну. В протестах принимают участие родные погибших военных, а также представители оппозиционных сил. В какой-то момент протестующие попытались снести ворота и войти в здание парламента, но их остановили.