В Армении вспыхнул протест с требованием отстранить Пашиняна

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Участники акции протеста в центре Еревана

В Армении начался протест у здания армянского парламента, передает «Sputnik Армения». Протестующие вышли с требованием объявить импичмент действующему премьер-министру страны Николу Пашиняну.

На протестные акции вышли родные погибших военных, а также представители оппозиционных сил. Они намерены завтра, 14 сентября, с 8 утра перекрыть все входы в Нацсобрание.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном Армения потеряла 49 человек. Он добавил, что эта цифра не окончательная.