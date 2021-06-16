Эксперт оценил действия российских властей по решению вопроса Сапеги

https://static.news.ru/photo/cf665e7c-cea6-11eb-9f0a-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/sapega_sofia

Любая акция в рамках дела арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги с участием представителей российской власти с целью защиты прав человека создаёт благоприятный фон. Так, информацию о том, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова планирует обсудить с послом Белоруссии Владимиром Семашко задержание девушки, прокомментировал доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Однако, отметил эксперт, уже и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва будет пристально следить за развитием ситуации и консул встречался с Сапегой. Но по сути ни к каким практическим изменениям это не привело. Поэтому Сапега будет находиться в изоляторе КГБ республики до решения суда. А оно может быть очень жёстким, учитывая то, в совершении каких преступлений подозревают девушку.

На данный момент нельзя сказать, что в правовом статусе Сапеги что-то серьёзно изменилось. А то, что наши власти не забывают про неё, это уже неплохо. Но мне по-прежнему кажется, что закрывать её в изолятор — это чрезмерное наказание, ведь она не представляет какой-то серьёзной опасности для президента Белоруссии Александра Лукашенко и для всей местной структуры власти. Меру пресечения для неё вполне могли бы заменить на домашний арест, — добавил Топорнин.

Ранее он говорил, что между Россией и Белоруссией существует Договор о взаимной правовой помощи по уголовным и гражданским делам, поэтому Москва вправе потребовать, чтобы ей выдали арестованную в Минске Софию Сапегу как гражданку РФ.

Эксперт подчёркивал, что против своей страны Сапега не совершила никаких преступлений. Однако, отмечал Топорнин, и россиянка, и задержанный вместе с ней основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, уже дали признательные показания и начали сотрудничать с белорусскими силовиками.

23 мая Сапега и Протасевич летели бортом ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт совершил экстренную посадку в Минске, после чего силовики сняли с рейса оппозиционера и россиянку. Девушка была арестована на два месяца.