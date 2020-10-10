Экс-замглавы МВД Киргизии задержан по делу о беспорядках

https://static.news.ru/photo/8c766942-0aff-11eb-9110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов задержан в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Бишкеке.

В Госкомитете национальной безопасности республики отметили, что Асанов задержан на основании следственного поручения как один из активных участников событий в столице. В ведомстве добавили, что следственно-оперативная группа продолжает мероприятия по установлению других участников беспорядков, сообщает РИА Новости.

Столкновения в центре Бишкека сторонников различных оппозиционных групп произошли 9 октября. Участники беспорядков использовали камни, палки и пластиковые бутылки. Кроме того, были слышны выстрелы. Было совершено покушение на бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, а кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев получил ранение. Как писал NEWS.ru, по подозрению в организации беспорядков был задержан экс-глава администрации президента Киргизии Фарид Ниязов.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.